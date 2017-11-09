ماجر: “هذا ما أحتاجه لإعادة الخضر لمستواهم..”

الرياضة
  • -
  • 0
ماجر: “هذا ما أحتاجه لإعادة الخضر لمستواهم..”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح الناخب الوطني رابح ماجر ما يحتاجه في محاولته لإعادة هيبة المنتخب الوطني الجزائري، ملخصا ذلك في نقطتين.

وقال ماجر: “أريد أولا الحديث مع اللاعبين لأعرف منهم سبب تواجد المنتخب الوطني في الوضعية التي هو عليها اليوم”

وأضاف: “أبحث عن إجابات لأنه من غير المعقول أن لا يتأهل منتخب بلغ ثمن نهائي كأس العالم 2014، لمونديال روسيا”.

وتابع: “أنا من نوع المدربين الذين يتحدثون كثيرا مع لاعبيهم، وأتمنى أن نصل معا إلى نتيجة تساعدنا على العودة”.

أما عن النقطة الثانية التي طالب بها ماجر لإعادة الخضر لمستواهم فقال: “أنا بحاجة إلى الإستقرار، الهدوء والصمت”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital