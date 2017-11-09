كشف رابح ماجر، أنّ هناك أشخاص تسعى لعرقلة مهامه في المنتخب الوطني وخلق البلبلة بينه وبين اللاعبين خدمة لأطراف أخرى

وصرح ماجر لـ”سو فوت” في هذا الخصوص: “هناك مجموعة صغيرة تحاول إفساد علاقتي ببعض اللاعبين، من خلال تحريف تصريحاتي”.

وأضاف: “دفاعي عن اللاعبين المحليين لا يعني أن أهمش محترفيينا، أنا سأختار الأفضل والأنسب في كل وقت للمنتخب الجزائري”.

وتابع: ” الجميع يعرف أن أولئك الذين يهاجمونني يخدمون مصلحة بعض الأشخاص، لكن أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل”.

وأردف: “لا أعطي أهمية لما يقال في الصحافة ولمن يهاجموننا، لأنني أعرف ما أفعله، واللاعبين يأتون بحسن نية لاختيار الوطن”.