ماجر: “هكذا يحاولون إفساد علاقتي بالمحترفين..”

الرياضة
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ماجر: “هكذا يحاولون إفساد علاقتي بالمحترفين..”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رابح ماجر، أنّ هناك أشخاص تسعى لعرقلة مهامه في المنتخب الوطني وخلق البلبلة بينه وبين اللاعبين خدمة لأطراف أخرى

وصرح ماجر لـ”سو فوت” في هذا الخصوص: “هناك مجموعة صغيرة تحاول إفساد علاقتي ببعض اللاعبين، من خلال تحريف تصريحاتي”.

وأضاف: “دفاعي عن اللاعبين المحليين لا يعني أن أهمش محترفيينا، أنا سأختار الأفضل والأنسب في كل وقت للمنتخب الجزائري”.

وتابع: ” الجميع يعرف أن أولئك الذين يهاجمونني يخدمون مصلحة بعض الأشخاص، لكن أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل”.

وأردف: “لا أعطي أهمية لما يقال في الصحافة ولمن يهاجموننا، لأنني أعرف ما أفعله، واللاعبين يأتون بحسن نية لاختيار الوطن”.

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