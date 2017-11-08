ماجر : “هناك من يهاجمني من دون أي سبب.. ولي حب يسبني يسبني”

فتح الناخب الوطني الجديد، رابح ماجر، على بعض المحللين ووسائل الإعلام المحلية التي وجهت له العديد من الإنتقادات منذ توليه العارضة الفنية للخضر.

وتحدث ماجر خلال ندوته الصحفية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“هناك من يهاجمني من دون أي سبب، بالرغم من أننا لم نباشر عملنا لحد الآن”.

وهدد ماجر بمقاطعة بعض الصحفيين الذين ينتقدوه قائلا:

” الصحفي الذي يشتمني لن أتكلم معه، اللي يهاجمنا يجب عليكم مهاجتهم أيضا، فالمنتخب الوطني أيضا فريق الصحافة”.

وأضاف: ” هناك صحافيين اتهموني وقللوا من احتراماتي”.

ورحب ماجر بالإنتقادات البناءة قائلا: “من عنده انتقاد بناء مرحبا به، لكن لماذا كل هذا العنف ضد ماجر، هناك من جاء خصيصا من أجل مهاجمتي”.