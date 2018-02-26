ماجر يرد:”بلكلام ليس في كامل لياقته لكننا نحتاجه”

الرياضة
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ماجر يرد:”بلكلام ليس في كامل لياقته لكننا نحتاجه”
بقلم وليد كويني

دافع الناخب الوطني رابح ماجر عن خياراته، خصوصا بعد إستدعائه لمدافع الشبيبة سعيد لكالام الذي كان بعيدا عن الميادين لفترة طويلة.

ولم يخفي تراجع لياقة لاعب الخط الخلفي للكناري قائلا:”صحيح بلكلام ليس في كامل لياقته البدنية، لكن له مستوى وخبرة نحتاجها في المنتخب”.

كما صرح ماجر للقناة الرسمية للفاف قائلا:”نحتاج للخبرة في الوقت الحالي لهذا إستدعينا بلكلام لأنه لدينا مشروع على المدى المتوسط”.

ولم يخفي الناخب الوطني إعجابه بمدافع شباب بلوزداد نعماني قائلا:”نعماني لاعب جيد وقدم الكثير في التربص وأثبت مستواه”.

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