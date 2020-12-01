ماجر يرفض الاعتراف بـ”الفشل” ويذكّر بنتائجه الإيجابية!

الرياضة
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ماجر يرفض الاعتراف بـ”الفشل” ويذكّر بنتائجه الإيجابية!
بقلم إسماعيل عشاش

رفض الناخب الوطني الأسبق، رابح ماجر، الاعتراف بفشله، خلال آخر تجربة له رفقة مُحاربي الصحراء.

وعبّر أسطورة كرة القدم الجزائرية، عن استغرابه من الانتقادات التي تعرض لها، عندما أشرف على زملاء رياض محرز قبل عامين.

وقال لجريدة “العرب” القطرية :”لا أدري كيف يتهمونني بالفشل، رغم أني لم أخض أي مُباراة رسمية مع المنتخب”.

وأضاف :”الجميع تناسى، عندما فزنا على إفريقيا الوسطى 3- 0، وعلى تنزانيا 4-1، وعلى رواندا بتونس 4-1 بتشكيلة كلها من العناصر المحلية”.

وختم موجها كلامه لمُنتقديه :”لماذا لم يحكموا عليّ بعد النتائج الإيجابية السالف ذكرها، والتاريخ لن يرحم هؤلاء”.


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