ماجر يُعيد سليماني، محرز وبن طالب رسميا للخضر

الرياضة
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ماجر يُعيد سليماني، محرز وبن طالب رسميا للخضر
بقلم سميرة.ل

أعاد  الناخب الوطني الجديد، رابح ماجر، كل من إسلام سليماني، رياض محرز ونبيل بن طالب إلى صفوف المنتخب الوطني ووجّه لهم الدعوة تحسبا لمواجهة نيجيريا يوم 10 نوفمبر.

وحسب مصدر مؤكد من “الفاف”، فإنّ الثلاثي المذكور متواجد في القائمة الموسعة التي أعدها الناخب الوطني.

وكان ماجر قد أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا، أنه لا مشكل له في استدعاء الثلاثي المُبعد من المباراة السابقة أمام الكاميرون.

بورتو يؤكد وصول الدعوة إلى براهيمي

كشف حساب نادي بورتو الرسمي عبر “التويتر”، عن وصول دعوة المنتخب للنجم الجزائري “ياسين براهيمي” من أجل المشاركة في مباراة نيجيريا.

وسيواجه الخضر منتخب النسور يوم 10 نوفمبر المقبل في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

تربص الخضر ينطلق يوم 6 نوفمبر بسيدي موسى

ومن المنتظر أن ينطلق تربص المنتخب الوطني التحضيري لمواجهة الجولة الاخيرة من تصفيات مونديال روسيا 2018 يوم 6 نوفمبر المقبل بمركز سيدي موسى.

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