تراجع “كارل مجاني” عن قرار اعتزاله دوليا بعدما نجح الناخب الوطني، رابح ماجر، في إقناعه بمواصلة اللعب إلى غاية كان2019.

وأكد الناخب الوطني الجديد في تدخله على أمواج القناة الأولى، أنه نجح في إقناع مجاني بالتراجع عن قرار الإعتزال قائلا:

“هناك أسباب دفعته للإعتزال في البداية وتكلمت معه هاتفيا حتى يرافقنا إلى كان 2019، لأنه قادر على تقديم الكثير إفريقيا”.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي، أنه سيعمل على تكوين المدافع أيوب عبد اللاوي لتعويضه في دفاع الخضر موضحا:

“نحن نُكون عبد اللاوي ليُعوضه مُستقبلا، كما لايُمكنني تغيير فريق كامل بلاعبين جدد، لكي لا أقع في أخطاء من سبقوني”.