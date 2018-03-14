ماجر يُجدد ثقته في “مموش”

تلقى الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو دعوته للمُشاركة في التربص القادم للمنتخب الوطني، والذي سيعرف مواجهتين وديتين أمام “تانزانيا” و”إيران”.

وأكد موقع “وطني الرياضي” السعودي، بأن “الفاف” إتصلت بنادي “النصر” مُعلمة إياه بمُشاركة نجمها مع مُحاربي الصحراء في الإستحقاقات اللاحقة.

ويتحصل “مموش” على ثقة الناخب الوطني، رابح ماجر والذي اعتمد عليه كأساسي خلال المُباراة التحضيرية الأخيرة أمام جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويعيش خريج مدرسة وفاق سطيف أفضل أيامه في “دوري عبد اللطيف جميل” من خلال تألقه بشكل لافت للإنتباه مع “العالمي”.