ماجر يُحذر المنتخب المصري !

حذّر “رابح ماجر”، المنتخب المصري من مباراة الدور الثمن النهائي أمام “جنوب إفريقيا” مؤكدة على قوة الفريق الخصم.

وقال “ماجر” في تصريحات لقناة “MBC مصر”: “على المدرب أغيري أن يمنح فريقه حلولا تكتيكية أخرى لأنه بحاجة إليها”.

وأضاف: “أعتقد أن المدرب تعلم الكثير في المباريات الثلاث بالرغم من الأداء المتذبذب”.

وتابع: “أمام جنوب إفريقيا هناك مباراة واحدة وعليه أن يحسمها في 90 دقيقة، فالذهاب إلى الوقت الإضافي سيمنح الأفضل لجنوب إفريقيا”.

وختم كلامه: “يجب أن يكون هناك خطة جديدة للمدرب وعليه أن يحتفظ بالكرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.