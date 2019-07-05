عاجل

ماجر يُحذر المنتخب المصري !

الرياضة
  • -
  • 0
ماجر يُحذر المنتخب المصري !
بقلم أمير بهلول

حذّر “رابح ماجر”، المنتخب المصري من مباراة الدور الثمن النهائي أمام “جنوب إفريقيا” مؤكدة على قوة الفريق الخصم.

وقال “ماجر” في تصريحات لقناة “MBC مصر”: “على المدرب أغيري أن يمنح فريقه حلولا تكتيكية أخرى لأنه بحاجة إليها”.

وأضاف: “أعتقد أن المدرب تعلم الكثير في المباريات الثلاث بالرغم من الأداء المتذبذب”.

وتابع: “أمام جنوب إفريقيا هناك مباراة واحدة وعليه أن يحسمها في 90 دقيقة، فالذهاب إلى الوقت الإضافي سيمنح الأفضل لجنوب إفريقيا”.

وختم كلامه: “يجب أن يكون هناك خطة جديدة للمدرب وعليه أن يحتفظ بالكرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com