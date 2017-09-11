ألّفت الكاتبة الجزائرية دنيا زاد مسعود كتابا حول راهن مسلمي بورما ، تضمّن تفاصيل مثيرة حول اضطهاد المسلمين في ميانمار.

“ماذا يحدث لمسلمي بورما” هو كتاب استطاعت الكاتبة من خلاله أن تسمع للعالم من خلاله كلّ أشكال التضييق لهذه الأقلية.

واقترحت حلولا من الممكن أن تكون حلاّ لهذه الأزمة.

وسلطت الكاتبة الجزائرية المنحدرة من بلدية السواحلية بولاية تلمسان الضّوء على القهر والإضطهاد الذي تعيشه أقلية الروهينغا في ميانمار.

ولقيت الكاتبة الدعم والتشجيع من طرف الجالية الأركانية التي زودتها بالمعلومات عن أقلية الروهينغا في بورما من خلال صور وفيديوهات.

وجمعت المصطلحات واعتمدت على شهادات حية، لتُخرجها في كتاب وصل صداه إلى بورما قبل الجزائر والعالم.

واستعانت الكاتبة برسائل وصلتها من الأقلية في حدّ ذاتها، وسيكون الكتاب حاضرا في معرض الجزائر الدولي نهاية أكتوبر.

يُشار إلى أنّ أفراد أقلية الروهينغا يعتبرون أجانب في بورما، وهم ضحايا العديد من أنواع التمييز.

وتشمل هذه الممارسات العمل القسري والإبتزاز والتضييق على حرية التنقل، وقواعد زواج ظالمة وانتزاع أراضيهم.

كما يتم التضييق عليهم في مجال الدّراسة وباقي الخدمات الإجتماعية العامّة.