مارتينز: “القدوم إلى فريق بحجم “السياربي” يجعلك مجبرا على الفوز بكل اللقاءات”
بقلم محمد لمين صحراوي
اعترف مدرب شباب بلوزداد، كورنتين مارتينز، بأن فريقه مرّ جانبا، في الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها أمس السبت، على يد الضيف مولودية البيض، ضمن الجولة الـ 4 من البطولة.
وقال التقني الفرنسي، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد لقاء أمس. بملعب 5 جويلية 62: “نعلم أنه بمجرد القدوم إلى فريق مثل شباب بلوزداد، كل اللقاءات مهمة، ويجب أن تفوز بها”.
كما أوضح مارتينز، بأن فريقه يعاني هجوميا في بداية هذا الموسم، مضيفا: “في أول 3 لقاءات صنعنا فرصا وأمام البيض صنعنا أيضا بعض الفرص، لكن لم نكن جيدين دفاعيا وهجوميا.
وختم مدرب أتليتيك بارادو السابق: ” دفاعيا استقبلنا أهداف كان يمكن تفاديها وهجوميا وجدنا صعوبة في تمريرات الكرات بسرعة.. لقد كنا سيئين”.
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