مارسيليا يُحضر 32 مليون أورو لخطف محرز

دخل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي السباق من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة.

وأكد موقع ” ليستر ميركوري” الإنجليزي، أنّ فريق الجنوب الفرنسي قد تقدم بعرض 32 مليون أورو من أجل التعاقد مع محرز.

وكان روما الإيطالي الفريق الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع صاحب الكرة الذهبية الإفريقية في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان اللاعب الجزائري، قد أكد في وقت سابق أنه لايفكر العودة إلى الدوري الفرنسي حاليا، كما رفض الرد على استهزاء رئيس مارسيليا على رفضه.

حيث سبق مناجير اللاعب الجزائري وأنه اقترحه على نادي الجنوب الفرنسي، إلا أنّ رئيس الأخير رفض ضمه واستهزأ به.