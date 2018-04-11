نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تقريرا مطولا عن الدولي الجزائري عيسى ماندي، أين أشادة بإحترافيته وتطور مستواه، ما رفع من قيمته في سوق التحويلات.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن عيسى ماندي، يعد ثاني أكثر مدافع يقدم تمريرات في الليغا الإسبانية، هذا الموسم، بعد جوردي ألبا، مدافع نادي برشلونة.

حيث بلغ عدد التمريرات الناجحة التي قدمها، مدافع الخضر، هذا الموسم رفقة فريقه ريال بيتيس، 1672 تمريرة.

كما دخل عيسى ماندي، تاريخ نادي ريال بيتيس، بتواجده ضمن قائمة 20 لاعبا أجنبيا، الأكثر مشاركة في تاريخ النادي.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة “ماركا”، أن القيمة السوقية لماندي، ارتفعت بشكل كبير، حيث تبلغ حاليا ما قيمته 8 ملايين أورو.

يذكر أن عيسى ماندي، انضم لنادي ريال بيتيس، موسم 2016، مقابل 2.8 مليون أورو، ويضع النادي الإسباني شرطا جزائيا في عقد اللاعب، بقيمة 30 مليون أورو.