ماصو«يقتل صديقه» بتورنوفيس في الدارالبيضاءبالعاصمة!

المتهم لايزال في حالة فرار ومصالح الأمن فتحت تحقيقا في القضية

بنّاء يقتل صديقه بواسطة “تورنوفيس” بالدار البيضاء في العاصمة

أقدم، أمس، بناء بالدار البيضاء على وضع حد لحياة زميلة الذي يبلغ من العمر 37 سنة بواسطة مفك براغ ” تورنوفيس” بمحطة للحافلات في البيضاء.

وقد اهتزت بلدية دار البيضاء على وقع جريمة القتل البشعة التي راح ضحيها بناء يبلغ من العمر 37 سنة بالقرب من محطة للحافلات ببلدية الدار البيضاء في العاصمة، حيث قام المتهم بغرس مفك براغ في جمجمة صديقه، وهو ما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، قبل تحويله على المستشفى ومن ثمّ إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “النهار”، فإن الجاني الذي وضع حدا لحياة لزميله ينحدر من ولاية الشلف، وفور قيامه بالجريمة لاذ بالفرار، ولم يتم توقيفه الى غاية كتابة هذه الاسطر، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية لكشف أسباب وملابسات هذه الجريمة البشعة.

وقالت مصادر “النهار” إن دوافع الجريمة تعود إلى خلاف بين المتهم والضحية، من دون أن تكشف عن السبب الحقيقي للخلاف الذي دفع الجاني إلى قتل صديقه بمفك براغ أمام عين المارة بمحطة الحافلات بكل برودة دم.