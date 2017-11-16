اضطر مدرب وفاق سطيف، خير الدين مضوي، لنقل تدريبات فريقه إلى مركز “الباز”، بسبب تدهور أرضية ملعب 8 ماي 1945.

وأقدم مضوي على هذه الخطوة، خوفا من تلقي لاعبيه لأي إصابة، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي بارادو السبت المقبل.

وسيستقبل النسر السطايفي، ضيفه نادي بارادو، بملعب 8 ماي 1945، لحساب الجولة الـ12 من المحترف الأول، بنية الفوز لا غير.

حيث يسعى المدرب مضوي، للحفاظ على حظوظ فريقه في اللعب على اللقب من خلال كسب على نقاط هذه المباراة

للذكر يتواجد وفاق سطيف، المنقوص من مباراة، في المركز الثالث مناصفة مع كل من مولودية وهران وبارادو، برصيد 17 نقطة.