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“ماغوير” :”محرز لايتحمّل مسؤولية خسارتنا”

الرياضة
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“ماغوير” :”محرز لايتحمّل مسؤولية خسارتنا”
بقلم إسماعيل عشاش

رفض “هاري ماغوير”، لاعب “ليستر سيتي” تحميل زميله، رياض محرز، مسؤولية الخسارة الثقيلة بخماسية كاملة أمام “مانشستر سيتي” السبت الماضي.

وصرح الدولي الإنجليزي الصاعد لجريدة “الدايلي مايل” قائلا :”محرز وعودته المُتأخرة لصفوف التشكيلة، ليست سببا في الهزيمة، هذا ليس مُبررا”.

وواصل :”رياض لم يُؤثر على المجموعة بأي شكل من الأشكال، كل مافي الأمر، هو أننا لم نكن في يومنا وفقط”.

يذكر بأن الجناح الطائر إستأنف هذا الأسبوع مع “الفوكسيس”، وشارك بديلا أمام “السيتيزنس” ولكنه ظهر خارج مجال التغطية بصفة كُلية.

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