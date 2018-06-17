مافيا “الباراصولات” يعتدون على رب عائلة بشاطئ كورالاز في وهران

تعرّض أمس السبت رب عائلة إلى إعتداء بالسلاح الأبيض بشاطئ كورالاز في ولاية وهران .

وأكّدت مصادر النهار، أن رب العائلة تعرض أمس لاعتداء عنيف بواسطة السلاح الأبيض بشاطئ كوراليز التابع لبلدية بوسفر في وهران.

وحسب ذات المصادر، فإنّ الضحية تعرّض للإعتداء من طرف أحد أصحاب كراء الطاولات والشمسيات على مستوى الشاطئ.

تعود تفاصيل القضية ، بعد إقدام الضحية الذي كان رفقة عائلته إلى محاولة وضع أغراضه المتمثلة في طاولة خاصة بالبحر.

وشمسية ليتم فرض عليه كراء هذه المستلزمات من قبلهم والمقدرة ب 1200 دج.

الأمر الذي رفضه الضحية ليدخل معهم في مناوشات وملاسنات تحولت فيما بعد إلى مشادات عنيفة.

أقدم خلالها أحدهم على توجيه له طعنات على مستوى الرأس وبأنحاء متفرقة من جسمه أمام مرأى المصطافين .

الذين كانوا بعين المكان ليلوذوا بعدها بالفرار فيما تم ابلاغ الجهات الأمنية مرفوقة بعناصر من الحماية المدنية.

الذين قاموا بتحويل الضحية إلى استعجالات مستشفى مجبر تاني بعين الترك لتلقي الإسعافات الطبية.

فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الاعتداء وتوقيف المتورطين.