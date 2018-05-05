آلاف الفرنسيين يتظاهرون وسط باريس احتجاجا على سياسة ماكرون  

خرج الآلاف من الفرنسيين، اليوم السبت،في مظاهرات سميت بـ”حفلة ماكرون” بمناسبة مرور سنة على تولي الرئيس ايمانويل ماكرون مقاليد الحكم،

في فرنسا للاحتجاج على سياسته، حسبما ذكرته مصادر اعلامية.

وتندرج التظاهرة حسب هذه المصادر ضمن سلسلة احتجاجات حاشدة ضد ماكرون، الذي “تسببت تعديلاته على مختلف الأصعدة من النظام التربوي، إلى الشركة المشغلة للسكك الحديدية، خلافات مع العديد من الفئات الاجتماعية والمهنية”.

وأوضحت المصادر أن المظاهرات التي أراد لها منظموها أن تكون مرحة، جرت وسط اجراءات أمنية مشددة خوفا من أعمال عنف شبيهة بتلك التي وقعت في احتفالات عيد العمال.

وأضافت المصادر أن الآلاف من الفرنسيين احتجوا وسط باريس على اصلاحات ماكرون مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتوليه الحكم،

مشيرة إلى أن نحو الفي عنصر أمن بينهم قوات مكافحة الشغب، تم تجنيدهم خوفا من أعمال عنف.