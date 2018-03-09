“ماكسيم لوبيز” يفتح باب الإنضمام للخضر

فتح الدولي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية “ماكسيم لوبيز”، الباب أمام إمكانية اللعب لصالح المنتخب الوطني في تصريحات لـ”بي إن سبورتس”.

وقال نجم أولمبيك مارسيليا :”أمي من بجاية، وأنا أحترم المنتخب الجزائري، إنه منتخب قوي، وسنرى ما الذي سيحدث في المُستقبل”.

وتأتي تصريحات متوسط الميدان الصاعد، لتظهر بأن موقفه بشأن “الخضر” تغير كُليا بعدما كان طامحا لتمثيل المنتخب الفرنسي الأول.

وسبق لصاحب الـ20 عاما اللعب لآمال “الديّكة” ولكنه يبقى بعيدا عن لفت أنظار “ديديي ديشان” بعد تراجع مُستواه هذا الموسم.

يُذكر أيضا بأن “جوليان” شقيق “ماكسيم لوبيز” سبق وأن لعب للمنتخب الوطني في فئاته الصغرى وشارك في مونديال -17 سنة.