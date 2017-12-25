مالك: “مادابينا نجيبو بلايلي ولكنه ليس سهلا ولهذا أعدنا بودربال”

نفى رشيد مالك، مناجير إتحاد العاصمة، وجود اتصالات لاستقدام يوسف بلايلي في الميركاتو الشتوي، مؤكدا صعوبة ذلك.

وقال مالك خلال الندوة الصحفية اليوم الإثنين: “كلنا نعرف قيمة بلايلي ومستواه وما يمكن أن يقدمه للفريق نظرا لإمكاناته الكبيرة”.

وأضاف: “اللاعب مرتبط بفريق، لمدة 4 سنوات، إدارة فريقه لن تتركه يرحل بسهولة، مادابينا يكون عندنا لاعب كيما بلايلي ولكن هذا ليس سهلا”.

أما عن بن يحي أكد قائلا: “سيعود قريبا وبصفة عادية ومشكلته عدم وجود رحلات من فرنسا إلى الجزائر، وهذا بسبب أعياد الميلاد”

وأوضح ذات المتحدث أنهم أعادوا بودربال بطلب من لجنة المنازعات، التي فرضت عليهم إعادته.

مؤكدا أن اللاعب تخلى عن مستحقاته المالية، حيث لن يحصل على أجرته للأشهر التسعة الماضية وما تبقى من مستحقاته.