ماليزيا تمنع الإسرائيليين من المشاركة في بطولة دولية

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن حكومته مصرة على منع رياضيي “الكيان الصهيوني” من المشاركة في بطولة السباحة البارالمبية الدولية، التي تستضيفها بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” قوله:”إذا كان الفريق الإسرائيلي مصرا على المشاركة في البطولة فهذا أمر خاطئ.. لن نسمح لهم بالدخول”.

وأشار مهاتير متحديا اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن الجهات المنظمة للبطولة إذا أرادت سحب حق الاستضافة من ماليزيا “فيمكنها فعل ذلك”.

وتعتبر البطولة المقررة خلال الفترة بين 29 جويلية و4 أوت في مدينة كوتشينغ الماليزية، منصة مهمة للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020”.