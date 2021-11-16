ماندي:”شكرا للجماهير التي ساندتنا في الأوقات السيئة”

قدم المُدافع المحوري للمُنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي شكره للجماهير التي كانت حاضرة بمدرجات ملعب تشاكر.

وقال “ماندي” في تصريحات خص بها التلفزيون الجزائري العمومي بعد المواجهة.

“كانت مُباراة كبيرة حقا، لقد لعب مُنتخب بوركينافاسو كل حظوظه من أجل الفوز علينا والتأهل”.

“حضرنا جيدا للمواجهة وكنا ندرك مانفعله وفي الأخير الأهم هو التأهل للمواجهة الفاصلة المؤهلة للمونديال”.

“لقد كانت الجماهير اللاعب رقم 12 حيث قدموا لنا الحافز أمام بوركينافاسو من أجل التأهل خاصة في الأوقات السيئة من المباراة”.