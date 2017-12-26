ماندي :”أنا مُسلم ولا أحتفل بعيد الميلاد”

أكد الدولي الجزائري، عيسى ماندي بأنه لا يحتفل تماما بـ”الكريسمس” كونه مُسلما، ولاتربطه أي علاقة أو صلة دينية بهذا العيد المسيحي.

وصرح المُدافع لموقع “ديكانو ديبورتيفو” :”أنا مُسلم، ولا أحتفل بعيد الميلاد، ولو أني أعتقد بأن الأجواء المُرافقة له أحسن بفرنسا”.

ليُضيف ضاحكا :”يمكن أن أشارك في إحتفالات رأس السنة، ولكنها أكثر هدوءا هنا في إسبانيا مُقارنة بما تعودت عليه بفرنسا”.

وسار مُدافع “الخضر” عكس زميليه، آدم أوناس ورياض محرز اللذين ظهرا على مواقع التواصل الإجتماعي وهما يحتفلان بـ”الكريسمس” رفقة أسرتيهما.