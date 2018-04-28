ماندي :”عدم الإستقرار حرم  الجزائر من المونديال”

إعتبر الدولي الجزائري، عيسى ماندي، بأن فشل المنتخب الوطني في خطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا، كان أمرا منطقيا.

وصرح المُدافع المتألق مع “ريال بيتيس” لجريدة “لونيون” الفرنسية :”عدم الوصول لمونديال 2018 كان بمثابة فشل بالنسبة لنا في الجزائر”.

وواصل :”عملنا خلال فترة التصفيات مع ثلاث مُدربين، ولايمكنك التنافس دون إستقرار، وللأسف حتى عناصر التشكيلة لم تكن في المُستوى”.

وإعتبر خريج مدرسة “رامس” بأن “مُحاربي الصحراء” يبقون قادرين على العودة للواجهة في المُستقبل القريب، لأنهم يمتلكون المؤهلات اللازمة لذلك.