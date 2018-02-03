“ماندي” يتضامن مع المدافع المغربي “فضّال”

أبدى قلب دفاع الخضر ونادي ريال بيتيس الإسباني، عيسى ماندي، تضامنه مع مع زميله المغربي زهير فضّال المصاب.

ونشر ماندي على حسابه الخاص في “تويتر” صورة له بقميص اللاعب فضّال بعد نهاية المباراة التي فازوا بها اليوم أمام فياريال.

كما كتب اللاعب السابق لنادي رامس الفرنسي:”فوز بنكهة خاصة، إشتقت إليك أخي زهير فضّال”.

وتعرض الدولي المغربي زهير فضال لإصابة بليغة على مستوى الأوتار ستبعده عن الميادين لـ6 أشهر وقد يضيع خلالها المشاركة في مونديال روسيا.