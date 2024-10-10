ماندي يحتفل بمناسبة خاصة مع الخضر بمناسبة مواجهة الطوغو

سيكون الدولي الجزائري عيسى ماندي، على موعد للاحتفال بمناسبة خاصة مع المنتتخب الوطني، خلال المبارة التي ستجمعهم اليوم الخميس، بمنتخب الطوغو، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وبعد مشوار طويل في صفوف المنتخب الوطني، يتجه ماندي، لخوض مباراته رقم 100 بقميص الخضر، خلال مواجهة منتخب الطوغو.

وخاض ماندي، إلى غاية الآن 99 مباراة مع المنتخب الوطني، بين مواجهة ودية، ورسمية، منذ التحاقه بالخضر عام 2013.

ومن المنتظر أن يلتحق عيسى ماندي، اليوم الخميس، خلال مواجهة منتخب الطوغو، بأساطير المنتخب الوطني، على غرار لخضر بلومي، واسلام سليماني، الذين سبقوه في بلوغ عتبة 100 مباراة مع الخضر.

يذكر أن عيسى ماندي 32 عاما، سجل التحاقه بالمنتخب الوطني في 2013، وتوج معه بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.