مانشتر يونايتد يضع آيت نوري ضمن أولوياته

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد. قررت وضع الظهير الأيسر الدولي الجزائري، ضمن أولوياتها.

تحسبا للتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لتقرير صحيفة “ذا صن“، فإن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، قررت وضع قائمة للاعبين المهتمة بالتعاقد معهما ينشطان في مركز الظهير الأيسر.

وكشف المصدر، أن هذا الثنائي هو لاعب ولفرهمبتون ريان آيت نوري. ولاعب نادي بريست الفرنسي برادلي لوكو.

وأوضح ذات المصدر، أن قرار إدارة “الشياطين الحمر” جاء بسبب عامل الإصابات المتكررة التي عانى منها لوك شو هذا الموسم، والتي حرمته عن خوض 15 مباراة كاملة مع الفريق في الموسم المنقضي.

بالإضافة لعامل استبعاد مالاسيا عن صفوف الفريق طوال الموسم المنقضي. وهو ما جعل المدرب تين هاغ يوظف لاعبين في مركزهم في منصب الظهير الأيسر.

وفي ذات السياق، سبق للصحفي المتخصص في أخبار سوق الإنتقالات، فابريزيو رومانو، أن كتب عمود مؤخرا، نُشر في موقع the daily briefing. أوضح من خلاله رومانو، أن نادي مانشستر يونايتد، يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر جديد هذا الصيف.

كما أكد صحفي شبكة “سكاي سبورت” أن إدارة اليونايتد لاتزال بصدد دراسة الخيارات المتاحة في السوق. لأن هدفها هو التعاقد مع ظهير أيسر جديد يكون لاعبًا شابًا مهمًا، وجاهزًا للمنافسة.

يجدر الإشارة، ربطت العديد من التقارير الإعلامية البريطانية، لاعب الولفز آيت نوري بالانتقال الى العديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها أرسنال ومانشستر سيتي، في إنتظار ماستحمله الأيام القليلة القادمة من مستجدات جديدة.