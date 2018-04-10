مانشستر سيتي يبحث عن “الريمونتادا” وبرشلونة لحسم التأهل في روما

سيكون ملعب الإتحاد مسرحا لقمة مباريات العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أين سيستضيف نادي مان سيتي نادي ليفربول.

السيتي يبحث عن تحقيق “ريمونتادا” تاريخية والتأهل بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 3-0.

وأكد “بيب غوارديولا” أنه يثق في لاعبيه من أجل تحقيق “الهدف المستحيل” والمرور للدور المقبل.

من جهة أخرى، يعول كلوب على “محمد صلاح” لحسم الأمور فهو يعلم جيدا أن تسجيل هدف واحد كفيل بقتل المباراة.

وأكد مدرب “الريدز” أنه لن يلعب الدفاع بل سيلعب بطريقته المعتادة وسيبحث عن افتكاك تأشيرة التأهل للدور النصف نهائي.

في نفس السياق، يسعى نادي برشلونة لحسم أمور التأهل في روما سهرة اليوم عندما يواجه ذئاب العاصمة بعد الفوز المحقق عليهم ذهابا.

وكان النادي الكتالوني قد فاز بنتيجة 4-1، أين وضعوا قدما ونصف في المربع الذهبي لدوري الأبطال.

كما سيلعب مدرب روما كل أوراقه الهجومية من أجل الجماهير التي ستكون حاضرة في الأولمبيكو.

فقد وعدهم بتقديم عرض كروي مميز، ولن يقف “ميسي” مكتوف الأيدي وهو الذي يريد التألق في هذا الملعب التاريخي.