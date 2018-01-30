“مانشستر سيتي” يقدّم عرضا مفاجئًا لمحرز ساعات قبل نهاية الميركاتو 

دخلت إدارة مانشستر سيتي على الخط، وطلب رياض محرز من ليستر، ساعات قليلة قبل إسدال الستار عن الميركاتو الشتوي في إنجلترا.

وحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يريد اللاعب الجزائري رياض محرز بأي ثمن، وهذا بعد تأكد غياب اللاعب ساني لأكثر من ستة أشهر.

وحسب ذات الصحيفة، فإن إدارة “السيتي” حضرت ما قيمته 60 مليون جنيه استرليني من أجل خطف رياض محرز.

ورغم ان إدارة “الثعالب” عبرت عن رفضها التخلي عن لاعبها، إلا أنّ القيمة المالية التي عرضها من شأنها أن تجعلها تغير رأيها.

وستكون الساعات القادمة حاسمة جدا بالنسبة للنجم الجزائري، الذي يرغب في الإنتقال إلى إحدى الأندية الخمسة الكبيرة في إنجلترا.