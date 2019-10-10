ما سيفرزه الوضع بعد الرئاسية القادمة سيكون دعما لاستقرار البلاد»

أشاد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بالوعي السياسي الذي ميّز الجزائريين في الحراك الشعبي الذين كان بطريقة سلمية وجد حضارية.

مضيفا أن ما سيفرزه الوضع بعد الاستحقاقات الرئاسية القادمة سيكون دعما لاستقرار الجزائر.

وقال بوقادوم خلال ندوة صحافية مع نظيره التركي، تشاووش أوغلو.

إن ما سيفرزه الوضع بعد الانتخابات سيمثل دعما لاستقرار الجزائر ولدورها الريادي في المنطقة.

وأن الوعي السياسي الذي ميز الجزائريين في حراكه الشعبي والطريقة الحضارية .

والسلمية التي طبعت مطالبه، التي جاءت لتكريس أكثر للديمقراطية والشفافية.

ومن جهة، أكد وزير الخارجية التركي، أن بلده يصّر على مشاركة الجزائر في حل القضية الليبية.

لدورها الفعال في القارة الإفريقية، مضيفا أن الحلول لأي أزمة سياسية في بلاد ما، يكون بتعاون البلدان المجاورة.

وبخصوص ملف التأشيرة التركية الذي خلّف، مؤخرا، جدلا كبيرا في الجزائر، قال وزير الخارجية التركي.

إنه يريد التدخل في موضوع التأشيرة التركية للجزائريين، ولكن متفقون أن هذه المشكلة مشتركة.

موضحا أن هناك سوء فهم فقط لبعض الإجراءات الخاصة.

وذكر ممثل الدبلوماسية التركية، أنه ستكون هناك وفود استشارة بين البلدين للخروج بحل مرضي للطرفين حول هذه القضايا.

مضيفا في هذا الصدد، أن منح التأشيرة الإلكترونية سيتواصل وستقدم عبر 13 مكتبا خاصا بمنح التأشيرة.

قبل أن يضيف أنه ستكون أخبار سارة في هذا الجانب وستقدم إعفاءات للجزائريين.

واللجنة الاستشارية ستنعقد بعد أيام قليلة لإيجاد مخرج مرضى للجميع.

وفي سياق آخر، أوضح المسؤول التركي، أنه التقى بعدد من رجال الأعمال التركيين والمستثمرين أمس.

وأكدوا لهم أنهم مرتاحون بوجودهم في الجزائر، مؤكدا أن الاستثمارات التركية في الجزائر ناجحة.

وهناك شركات أخرى تنوي القدوم للجزائر، وسيقدمون كل التجهيزات والتسهيلات.

وللإشارة، فقد وقّع وزيرا البلدين على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية لتبادل المعلومة وتقاسم تجاربهما .

وتحويل التكنولوجيا من أجل تحقيق أهدافهما في هذا المجال.

وسيخص التعاون معالجة المياه المستعملة وتحسين أنظمة الري الفلاحي وبناء سدود وتطوير برامج بحث تطبيقية .

في مجال المياه والتعاون العلمي والتقني في تكنولوجيات معالجة المياه،إضافة إلى تقاسم التجارب في مجال تسييرالموارد المائية المتعلق بنظم الأنهار.