ماعلاقة رونار بزوجة ملك المغرب..؟ !

فاجئ صحفي فرنسي، مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار عندما سأله إن كانت زوجة الملك محمد السادس قد اتصلت به.

وألمح صحفي قناة “تي أف 1” الفرنسية، خلال حصة “تيلي فوت” التي بثت اليوم الأحد إلى أن زوجة الملك المغربي اتصلت برونار

وهذا عقب ضمان التأهل إلى المونديال على حساب كوت ديفوار، حيث تلقى المدرب الفرنسي مكالمة من الملك محمد السادس لتهنئته.

إلا أن الصحفي الفرنسي، أكد لرونار أنه سمع من مقربين أن “لالة سلمى” اتصلت به، ملمحا إلى وجود أمر ما.

وفي المقابل كشف مدرب أسود الاطلس أن العاهل المغربي من اتصل به..

ليطرح الصحفي الفرنسي عدة تساؤلات عن ما كان يلمح إليه من سؤاله.