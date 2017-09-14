أفادت مصادر موثوقة لـ” النهار أونلاين”، أن تحقيقات معمقة، حول جريمة قتل ارتكبت على متن الباخرة الفرنسية” ميديتيراني” لنقل المسافرين.

وأكدت مصادرنا أن طاقم الباخرة الجزائري بالميناء، اكتشف في 4 سبتمبر الجاري، جثة الأربعيني على الباخرة الفرنسية ، وعليها أثار ضرب عنيفة.

ولدى معاينة الجثة التي وجدث ملقاة على المدرج السفلي للباخرة، تبين أن القتيل مصاب بكدمات على مستوى الوجه، والرقبة والصدر.

ولم يتوصل المحققون إلى تحديد هوية المجنى عليه، حيث لا تزال التحقيقات جارية لحد الساعة، لفك خيوط الجريمة الغامضة أسبابها وظروفها.

وكشفت مصادر”النهار اونلاين”، أن التحريات خلصت إلى أن القتيل، تم الاعتداء عليه داخل الباخرة الفرنسية، وفي في اتجاهها إلى ميناء العاصمة .

كما رجح المحققون أن الجناة خططوا لرمي الجثة في عرض البحر ليلا للتخلص منها، إلا أن ذلك لم يتحقق.

فيما تم التوصل إلى أن الجناة عمدوا إلى طمس أثار الجريمة، بمسح أثار الدم، وتجريد القتيل من ملابسه ووثائقه الشخصية.

واستبعدت مصادرنا، قتل الضحية ونقل جثته إلى الباخرة قبل انطلاقها، كون الخبرة توصلت إلى أن الجريمة وقعت في عرض البحر.

وأفيد أن الضحية، وجد عاري الصدر، مرتديا سروال بحري قصير، وملقى اسفل الدرج في مكان بعيد عن المسافرين وطاقم الباخرة.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بفتح تحقيق ابتدائي، للكشف عن ملابسات الجريمة، بدءا بتحديد هوية المجنى عليه.

وأفادت مصادرنا أن الباخرة الفرنسية غادرت ميناء العاصمة، باتجاه ميناء مارسيليا في نفس اليوم من رسوها في ظروف جد غامضة.

في حين يفترض أن تبقى الباخرة المذكورة، محجوزة في ميناء الجزائر، كما تستدعيه التحقيقات الأمنية والقضائية، إلى حين استكمال التحريات.

وتبقى التحريات حول الجريمة الغامضة، سارية على قدم وساق، من قبل الجهات الأمنية المختصة، لتحديد هوية الضحية، خلال الساعات المقبلة.