دوري الأبطال.. مباراة تكسير العظام بين جوفنتوس والريال 

ستكون الأنظار موجهة إلى “أليانز ستاديوم” سهرة اليوم بداية من “19:45” بتوقيت الجزائر، أين يستضيف جوفنتوس نادي ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

حامل اللقب ووصيفه في النسخة الماضية سيتقابلان وجها لوجه من أجل رد الاعتبار للطليان ولمواصلة المشوار للإسبان.

فقد حضّر مدرب اليوفي “أليغري” خطته للإطاحة بـ “الملكي” وأكد على ضرورة إيقاف “رونالدو”.

كما سيعول “أليغري” على نجمه “ديبالا” وهدافه “هيغوايين” لفك شفرة ريال مدريد.

من جهة أخرى، أكد زين الدين زيدان مدرب “الميرنغي” أن مباراة السهرة تختلف تماما عن نهائي كارديف.

وطالب لاعبيه بتقديم مباراة بطولية، كما أصر على الدخول بقوة في بداية المباراة ولما لا تسجيل هدف مبكر.

وستكون المواجهة خاصة بين “رونالدو” و “بوفون”، حيث أن البرتغالي سجل 7 أهداف كاملة في مرمى “جيجي”.