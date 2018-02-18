مباراة “كل نجوم الليغا”… ميسي ورونالدو في فريق واحد !

تتجه الأنظار هاته الأيام لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي تستضيف مباراة “كل النجوم” والتي تجمع أفضل لاعبي الدوري الأميركي لكرة السلة.

والتي تُعدّ أحد أهم الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة ووالذي يستقطب الملايين من المتابعيين حول العالم.

واستغلت صحيفة “الآس” الإسبانية الحدث لإطلاق فكرة إقامة مباراة استعراضية على نفس الطريقة تجمع أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني.

وعلى رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وربما يلعب الثنائي في فريق واحد كما يحلم ملايين المشجعين.

وتقترح الصحيفة بأن يتم فتح باب التصويت على اختيار اللاعبين في مباراة “كل النجوم” بالليغا عبر الإنترنت، بمشاركة الجمهور واللاعبين والمدربين.