مبولحي “العلامة الفارقة” في نادي “الإتفاق”

واصل الدولي الجزائري، رايس مبولحي الحصول على الإشادة من طرف جميع المُختصين الكروين في السعودية بعد عروضه المميزة مع “الإتفاق”.

وأكد الدولي السعودي السابق صالح خليفة بأن “الرايس” كان كلمة السر بالنسبة لـ”إتي الشرقية” خلال الشطر الثاني من الموسم المُنقضي.

وقال :”بفضل تدخلاته الحاسمة، مبولحي سمح للإتفاق بتفادي الهزيمة لأسابيع طويلة، وهو سمح للفريق بتحقيق المُفاجأة وتفادي السقوط للقسم الأدنى”.

يُشار بأن الحارس المتألق قام بتمديد عقده مع “الكوماندوز” إلى غاية سنة 2021، وتحصل على زيادة نوعية في راتبه الشهري.