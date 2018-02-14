“مبولحي” جديد “ماجر” في قائمة مارس !

أشارت مصادر النهار أون لاين” أن الناخب الوطني رابح ماجر سيعيد الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي للخضر بداية من تربص مارس القادم.

وأكد مصدرنا أن ماجر تابع بإهتمام العودة القوية لحارس الإتفاق السعودي، بعد إلتحاقه بالدوري السعودي جانفي المنصرم.

وكان ماجر قد صرح في وقت سابق أن إبعاده للحارس الأول للخضر جاء بعد تهميشه في فريقه السابق “رين” الفرنسي.

ولم يمر التألق الملفت لـ”الرايس” مرور الكرام سواء على الصحافة الوطنية أو السعودية ما يجعله قريبا من العودة لمحاربي الصحراء بداية من الشهر القادم.