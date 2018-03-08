مبولحي :”هذا رأيي في الحضري..الحبسي ودوخة”

رفض الدولي الجزائري، رايس مبولحي تحديد مكانته في ترتيب أحسن الحُراس العرب في الفترة الحالية في تصريحات لجريدة “الرياض” السعودية.

وقال :”عصام الحضري، أيمن المثلوثي وعلي الحبسي وعزالدين دوخة، لديهم مشوار كبير، وبصفة خاصة الحضري، الذي يواصل التألق وكتابة تاريخه”.

وأضاف :”لست من اللاعبين الذين يبحثون عن الإنجازات الشخصية، لذلك ليست لدي تحديات خاصة، وهدفي الأول هو تحقيق نتائج جماعية”.

وأشاد “الرايس” في الأخير بجماهير نادي “الإتفاق” والتي إعتبرها بـ”المجنونة” وبأحسن سند له منذ وصوله للمملكة خلال الميركاتو الشتوي الأخير.