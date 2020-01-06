مبومبا آخر لاعب يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية عقب تتويجه بالكان !

يتجه اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لخسارة لقب أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2019، على حساب زميله السنغالي ساديو ماني، حسب تعليقات العديد من الإعلاميين الأفارقة.

وبالرغم من تتويج اللاعب الجزائري رياض محرز بلقب كأس أمم إفريقا 2019 رفقة المنتخب الوطني، إلا أن ذلك لم يشفع له من أجل التتويج بلقب أفضل لاعب إفريقيا.

وتعود الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على تهميش اللاعبين المتوجين بلقب كأس أمم إفريقيا من لقب الأفضل في القارة السمراء، حيث يعتبر اللاعب الكامروني باتريك مبومبا آخر لاعب يتوج باللقبين معا سنة 2000.

ومنذ ذلك الموسم يعود لقب أفضل لاعب في إفريقيا للاعبين المتألقين مع أنديتهم الأوروبية في كل موسم مثلما تبينه الإحصاءات التالية :

ابيدي بيلي (غانا 1992)

رشيدي يكيني (نيجيريا 1993)

إيمانويل أمونيكي (نيجيريا 1994)

جورج وياه (ليبيريا 1995)

نوانكو كانو (نيجيريا 1996)

فيكتور إكبيبا (نيجيريا 1997)

مصطفى حاجي (المغرب 1998)

نوانكو كانو (نيجيريا 1999)

باتريك مبوما (الكاميرون 2000)

الحاجي ضيوف (السنغال 2001)

الحاجي ضيوف (السنغال 2002)

صامويل إيتو ( الكاميرون 2003)

صامويل إيتو ( الكاميرون 2004)

صامويل إيتو ( الكاميرون 2005)

ديدي دروغبا (ساحل العاج 2006)

فريديريك كانوتي (مالي 2007)

إيمانويل أديبايور (طوغو 2008)

ديدي دروغبا (ساحل العاج 2009)

صامويل إيتو (الكاميرون 2010)

يايا توري (ساحل العاج 2011)

يايا توري (ساحل العاج 2012)

يايا توري (ساحل العاج 2013)

يايا توري (ساحل العاج 2014)

أوباميونغ (الغابون 2015)

رياض محرز (الجزائر 2016)

محمد صلاح (مصر 2017)

محمد صلاح (مصر 2018)