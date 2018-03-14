متعاملون خواص يقدمون طلبات لوزارة النقل للإستثمار في النقل الجوي

أكد مصدر موثوق من وزراة النقل أن عدد من المتعاملين في العمل الجوي قدموا طلبات لدى مديرية الطيران المدني لطلب رخص للعمل الجوي للشحن،

وتضمنت الأسماء كل من شركة “star aviation” المتواجد مقرها بحاسي مسعود والتي تعود لمالكيها رجال الأعمال ” الإخوة فيشكار”،

كما حملت القائمة العديد من الشركة التي تعمل في مجال النقل الجوي منذ أكثر من 17 سنة على غرار شركة “air expresse” للعمل الجوي بحاسي مسعود،

وفي إنتظار تحديد الشروط اللازمة لتقديم الملف من قبل الراغبين في الإستثمار في المجال الجوي،

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، في إجتماع مسبق جمعه بالفاعلين في المجال الجوي،

أنّ المجال مفتوح أمام كل الراغبين في الإستثمار في قطاع النقل الجوي.