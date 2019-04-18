مثقفون يثورون.. قصر الثقافة مغلق لـ 10 سنوات وملايير لترميمه تم نهبها

نظم العشرات من المثقفين والفنانين إلى جانب بعض الإطارات وقفة احتجاجية بمدخل دار الثقافة بوهران.

استجابة للحراك الشعبي الرافض للنظام مع المطالبة بتفعيل المادة 7 التي تنص على أن السيادة هي للشعب.

المحتجون الذي جابوا بعض الشوارع الرئيسية لمدينة وهران إلى غاية مقر المسرح الجهوي عبد القادر علولة.

رفعوا لافتات كتبوا عليها “شعب بدون ثقافة كانسان بدون لسان” و”شعار شهر التراث لسنة 2019 هو الثقافة.. تجديد”.

معبرين عن ثورتهم الثقافية ضد كل أساليب التهميش الذي طالهم على مستوى الولاية مع المطالبة برد الاعتبار لهم بعد سنوات من الإقصاء.

كما عرجوا خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية،للحديث عن الملايير التي استنزفت من خزينة الدولة،لترميم قصر الثقافة لا يزال مغلقا بعد مرور10سنوات.

مناشدين والي وهران مولود شريفي التدخل لفتح تحقيق في الميزانية الأولى المقدرة بـ 35 مليار.

إلى جانب الميزانية الثانية المقدرة بـ 50 مليار تم نهبها دون تجسيد مشروع ترميم القصر.

الذي كان يجمع الأسرة الفنية والثقافية وتخرجت منه أكبر الوجوه التي شرفت مدينة وهران والجزائر قاطبة.