مثول 6 أشخاص أمام وكيل الجمهورية في قضية حريق مستشفى الوادي واستدعاء طبيبة وممرضة كوبيتين

أخبار الجزائر
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مثول 6 أشخاص أمام وكيل الجمهورية في قضية حريق مستشفى الوادي واستدعاء طبيبة وممرضة كوبيتين
بقلم عبد العالي رحومة

يمثل اليوم الأربعاء، 6 أشخاص أمام وكيل الجمهورية لمجلس قضاء الوادي، للإستماع إليهم في قضية الحريق الذي شب في مستشفى الأم والطفل وتسبب في هلاك 8 رضع حديثي الولادة.

وحسب مصادر “النهار اون لاين”، فإن كل من مدير المؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر، ومدير المناوبة، والمراقبة الطبية، مثلوا امام وكيل الجمهورية.

بالإضافة إلى رئيس وحدة حديثي الولادة ومنسقة دار الولادة وعون صيانة غير مناوب يمثلون أيضا الآن امام وكيل الجمهورية.

وأضافت ذات المصادر أنه تم استدعاء 16 شخصا آخرا، والفريق المناوب كاملا للمثول أيضا أمام وكيل الجمهورية للإستماع إلى اقوالهم.

ومن بين الأشخاص الذين تم استدعائهم للإستماع إليهم طبية وممرضة كوبيتين.


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