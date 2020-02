مجاني يرد على رسالة “زطشي” المؤثرة

“مجاني” الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا نشر فيديو تصريح رئيس الفاف اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لاعب ليفربول السابق غرد:”تأثرت كثيرا بكلماتك أيها الرئيس، شكرا لك، الدفاع عن قميص المنتخب الوطني طيلة هاته السنوات كان شرفا وواجبا”.

اللاعب الذي شارك رفقة الخضر في مونديالي 2010 و2014 ختم تغريدته:”سأكون أول مناصر للمنتخب الوطني وسأكون أيضا في خدمة الخضر .. وان تو ثري فيفا لالجيري”.

Je suis très touché par ces mots Président, merci. Ça a été un plaisir,un devoir,un honneur de défendre ce maillot toutes ces années. Je suis le 1er supporter des Verts et serai toujours dispo pour l’EN. One two three… 🇩🇿 #lesverts #fennecs #leszhommes https://t.co/VFgcND7RrF

— Carl Medjani (@Medjani_Carl) February 14, 2020