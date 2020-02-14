مجاني يرد على رسالة “زطشي” المؤثرة

رد قائد المنتخب الوطني الجزائري السابق “كارل مجاني” على تصريح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي”.

“مجاني” الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا نشر فيديو تصريح رئيس الفاف اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لاعب ليفربول السابق غرد:”تأثرت كثيرا بكلماتك أيها الرئيس، شكرا لك، الدفاع عن قميص المنتخب الوطني طيلة هاته السنوات كان شرفا وواجبا”.

اللاعب الذي شارك رفقة الخضر في مونديالي 2010 و2014 ختم تغريدته:”سأكون أول مناصر للمنتخب الوطني وسأكون أيضا في خدمة الخضر .. وان تو ثري فيفا لالجيري”.