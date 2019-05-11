مجاني: “تجربتي مع أحد كانت جديدة ومميزة واستفدت كثيرا منها”

عبر الدولي الجزائري كارل مجاني، عن رضاه بالتجرية القصيرة التي خاضها خلال الموسم الجاري، في الدوري السعودي، مع ناديه أحد.

وتحدث مجاني، لموقع “الإقتصادية”، عن تجربته مؤكدا: “كانت تجربة مميزة وجديدة في الدوري السعودي، وهذه المسابقة لا تختلف كثيرا عن الدوريات الأوروبية”.

وأضاف: “أعتقد أنني استفدت كثيرا من تجربتي مع أحد، رغم أنني تمنيت أن نحافظ على مكانتنا مع الكبار، ونتفادى الهبوط”.

وتابع: “لم أشعر إطلاقا بالندم لخوض هذه التجربة، كنت أعلم أن المهمة صعبة، ورغبت في دخول هذا التحدي، وأتمنى أن نستفيد من هذه التجربة مستقبلا”.