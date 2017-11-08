إستدل صخرة دفاع المنتخب الوطني كارل مجاني، بعبارة زميله سفيان فيغولي بخصوص اللاعبين المبعدين من قائمة المنتخب الوطني.

وبعث مجاني بعض “الشيفرات” التي تقرأ ما بين السطور بقوله: ” كما قال فيغولي.. “المبعدون دائما مخطئون”.

في إشارة إلى السبب الذي كان وراء إبعاد لاعب غلطة ساراي التركي.

وكان فيغولي قد أطلق هذه العباراة تزامنا مع غياب مجاني عن المنتخب خلال المباراة الأخيرة التي خاضها الخضر أمام الكاميرون.

ليرد عليه مجاني خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأربعاء والتي تزامنت مع إستبعاد فيغولي من طرف الناخب الوطني رابح ماجر.