مجدي التراوي: “لهذا السبب تعاقدنا مع عدة لاعبين جزائريين”

كشف مساعد مدرب نادي الترجي الرياضة التونسي، مجدي التراوي، سبب تهافت الأندية التونسية، مؤخرا، على غرار فريقه، على اللاعبين الجزائريين.

وصرح مجدي التراوي، لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون الجزائريون أظهروا إمكانيات كبيرة، لهذا أصبحوا محط أنظار عدة أندية، وتزامن هذا مع مغادرة لاعبينا نحو بطولات أخرى”.

وأضاف: “الأندية التي تطمح للعب على الألقاب سواء على المستوى المحلي أو القاري، مجبرة على استقدام أفضل اللاعبين، وبالنسبة لنا وجدنا أفضل اللاعبين في الجزائر”.

وتابع مجدي التراوي: “حتى بالنسبة للاعبين الجزائريين الذين ينتقلون إلى الأندية التونسية، لا يجدون صعوبة في الإندماج، هذا أمر جيد”.