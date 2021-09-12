مجزرة النعامة.. إرتفاع عدد الضحايا إلى 18 وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع اليوم الأحد بالنعامة، على إثر إصطدام شاحنة نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين، إلى 18 وفاة.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض، في دائرة المشرية.

وخلف الحادث، وفاة 18 شخصا، وإصابة 6 آخرين بجروح، تم إسعافعم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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