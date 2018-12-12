مجلة أمريكية تختار “خاشقجي” شخصية العام 2018

اختار قرّاء مجلة “التايم” الأمريكية من بين مئة شخصية لنيل لقب شخصية عام 2018 أربعة صحفيين.

والذين أطلقت عليهم اسم “الحراس” كان من بينهم الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

وقد ضمت قائمة شخصيات العام، ماريا ريسا محررة موقع فلبيني معارض، وصحفيان من وكالة رويترز مسجونان في ميانمار.

وفريق صحفي في ولاية ماريلاند الأمريكية تعرض لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أربعة صحفيين.

وقد أعلنت أمس عن نتائج التصويت الذي نظمته المجلة حول أكثر الشخصيات سياسية تأثيرا على الوضع الدولي.

حيث دخل خاشقجي القائمة بطلب من القراء مجلة “تايم”، مقابل تراجع اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ليخرج من القائمة، بعد أن كان مدرجا فيها في مرحلة الترشيحات المستمرة.

ومن الملاحظ أنه لأول مرة في التاريخ تختار مجلة “تايم” الأمريكية شخصا متوفى شخصية العام 2018.

وتضعه على غلاف مجلتها رفقة فائزين أخرين معنونة إياها بـ “الحراس والحرب على الحقيقة”.