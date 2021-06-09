وزارة الدفاع.. الجيش ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي

أفادت وزارة الدفاع الوطني، أن الجيش الوطني الشعبي، ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي. الا إذا –تضيف مجلة الجيش- كان ذلك لتوفير الظروف المواتية التي تضمن سيره في أمن وطمأنينة للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية.

وأضافت المجلة، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي سيشاركون، إخوانهم المواطنين في الواجب الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم لكل حرية وشفافية . أما عدا ذلك –تقول وزارة الدفاع- فالجيش يرفض أن يجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل.

وأشارت المجلة، أن رئيس الجمهورية سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية،جعلت من كفاحه كفاحا لها في سبيل تعزيز دولة القانون. بالإضافة إلى إرساء قواعد مجتمع ديمقراطي مؤسسة وفية لتعهداتها والتزاماتها،مؤسسة تستحق فعلا وعن جدارة أن تكون سليلة جيش التحرير الوطني.