مجلس أساتذة التعليم العالي يعقد جلسة طارئة الإثنين ويدعو لإضراب شامل

دعا المجلس الوطني الأعلى للتعليم العالي، فروعه النقابية في كل جامعات الوطن، لعقد جمعيات طارئة قبل نهاية الأسبوع تحضيرا للمجلس الوطني الطارئ.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيتم عقد المجلس الطارئ، يوم الإثنين المقبل، بمقر النقابة في بن عكنون بالعاصمة.

وأضاف البيان، أن المجلس ستتخلله وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين.

بالاضافة للدخول في إضراب وطني شامل، يحدد طبيعته المجلس الوطني.

وحسب ذات البيان، ياتي هذا المجلس الطارئ، بعد التصريحات غير المسؤولة لوزير التعليم العالي والتي وصف فيها الأساتذة الجامعيين بأنهم صفر، وهي الإهانة التي لم يسبق لأي مسؤول على المستوى الوطني وحتى الدولي أن وجهها للنخبة الوطنية.