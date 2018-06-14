مجلس الأمة يشارك الأسبوع المقبل في الإجتماع الطارئ للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف

يشارك مجلس الأمة يومي 17 و18 من جوان الجاري بجنيف السويسرية في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

ويهدف هذا الاجتماع الذي سيكون فيه مجلس الأمة ممثلا بالعضو فوزية بن باديس،عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

إلى دراسة مجموعة تعديلات على الأنظمة النافذة واللوائح التنظيمية للاتحاد البرلماني الدولي.

وستشمل هذه التعديلات جملة من المحاور المتمثلة في الوضع القانوني الدولي للاتحاد البرلماني الدولي.

والمصادقة على الاتفاقيات والتمثيل الدولي للاتحاد البرلماني الدولي.

وكذا الاستراتيجية الثلاثية والشفافية والمسؤولية” بالإضافة إلى إدراج لغات عمل جديدة للاتحاد.